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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:45

الإعلان عن اتفاق سياسي بين بغداد وأربيل

الإعلان عن اتفاق سياسي بين بغداد وأربيل
وقال المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن حكومة حكومة منطقة كردستان كانت لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كردستان، مستدركا القول "لكن لم نتمكن من حل هذه الخلافات بسبب العديد من العوائق التي واجهتنا".

وأكد "مازلنا جادين في حل هذه الخلافات"، منوها إلى أن "حكومة منطقة كردستان شكلت وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد وننتظر الرد لكي يذهب الوفد ويباشر المفاوضات".

كما أوضح عادل أن "‏ما سيتم التباحث حوله في هذه الزيارة هي الملفات التي اتفقت عليها القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة"، مردفا بالقول إن "هذه الملفات بعضها تتعلق بالشؤون التنفيذية والبعض الاخر تتعلق بالشؤون التشريعية".

وتابع بالقول إن من أهم هذه الملفات هي الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، وان ضمن الاتفاق السياسي المبرم فإن هذه المادة الدستورية يتعين تنفيذها من خلال تفعيل اللجنة الخاصة بها.
رقم : 1023853
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