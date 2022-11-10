إيران تستدعي السفيير الآذربيجاني

و في اجتمع مساعد وزير الخارجية الإيراني “علي رضا حقيقيان” بسفير آذربيجان اليوم، أعرب “حقيقيان” عن تشجيب بلاده للتصريحات “المعادية لإيران” للمسؤولين رفيعي المستوى في باكو، مضيفا أن وسائل الإعلام الآذربيجانية تقوم بتشويه صورة إيران أيضا.



و طالب “حقيقيان” السلطات في آذربيجان بالكف عن هذه الأعمال و الإحجام عن تكرارها من جديد.



و كان عضو البرلمان الآذربيجاني “سياوش نوروزوف” اعترض في وقت سابق على قيام إيران بمناورات مسلحة على ضفاف نهر أرس الحدودي مع بلاده، قائلا أن “لا شأن لإيران” بالتغييرات التي تعتزم باكو إجراءها على الحدود مع أرمينيا، رغم تأثيرها المباشر على الاقتصاد في طهران حسب تصريحات محللين سياسيين.



