الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:07

غضب شعبي اردني من اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الصهاينة

غضب شعبي اردني من اتفاقية الماء مقابل الكهرباء مع الصهاينة
ووقّع الأردن والكيان الاسرائيلي والإمارات أمس مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط، مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن.

وجاء توقيع المذكرة بناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض "إكسبو دبي" في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

إعلان النوايا هو اتفاق مبدئي للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، بحيث يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، وتقيم الأخيرة محطات تحلية لمياه البحر الأبيض المتوسط لصالح الأردن.

وأثار توقيع وزير المياه الأردني محمد النجار على الاتفاقية خلال أعمال مؤتمر المناخ "كوب 27" المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، غضب المعارضة الأردنية التي نظمت اعتصامًا احتجاجيا ظهر أمس أمام وزارة المياه الأردنية رفضا للاتفاقية.

ووثق فيديو تناقلته وسائل الإعلام الأردنية الممثلة والمخرجة جولييت عواد تبكي بحرقة خلال وقفة أمام وزارة المياه الأردنية، رفضاً لتوقيع الاتفاقية.

وبكت عواد خلال الاعتصام متمنية "لو أنّ الأردنيين جميعاً شاركوا في الاعتصام"، وقالت: "هذا الأمر له علاقة ببلادنا، يخص أولادنا، المياه أصبحت بيد العدو يمنحنا إياها ويقطعها عنّا متى شاء".

ووقّع على مذكرة التفاهم وهي الثانية في هذا المشروع، بالإضافة للوزير الأردني، وزيرة البيئة والتغير المناخي الإماراتية مريم المهيري، وما تسمى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج.

جاء توقيع الاتفاقية الثانية بعد اتهامات إسرائيلية للأردن بالتأخر في إنجاز دراسات الجدوى المطلوبة للمشروع، والتي كان من المفترض تقديمها والتوقيع على المذكرة بشأنها في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بيانا رسميا عزا تردد الجانب الأردني في التوقيع على مذكرة التفاهم إلى المخاوف "من الإضرار بمعادلة الوضع القائم في القدس المحتلة، وذلك على خلفية صعود تيار الصهيونية الدينية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة".

وأشار البيان الأردني الرسمي إلى أن مذكرة التفاهم تنص على "سعي الأطراف الثلاثة من أجل إحراز تقدّم في الاستفادة من المساعدة والدعم من الجهات الدولية ذات العلاقة والشركاء، بشرط موافقة جميع الأطراف على إعداد الخطط الضرورية". وسيتم خلال قمة المناخ المزمع تنظيمها بالإمارات العام القادم عقد مؤتمر يناقش التقدم الذي أحرزه المشروع.
رقم : 1023864
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
10 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
10 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
10 تشرين الثاني 2022
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
10 تشرين الثاني 2022
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
10 تشرين الثاني 2022
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
10 تشرين الثاني 2022
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
10 تشرين الثاني 2022
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
10 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
9 تشرين الثاني 2022
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
9 تشرين الثاني 2022
الجيش السوري وإدلب.. استهداف دقيق لقوة الإرهابيين
الجيش السوري وإدلب.. استهداف دقيق لقوة الإرهابيين
9 تشرين الثاني 2022
الانقسام الداخليّ العميق للاحتلال ونقطة اللاعودة
الانقسام الداخليّ العميق للاحتلال ونقطة اللاعودة
9 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
15 ألف مقاتل يتدربون حالياً بالسعودية.. ما هي الدلالات ؟