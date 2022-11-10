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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:10

توقيع اتفاقية بين شركتين مغربية وإسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

توقيع اتفاقية بين شركتين مغربية وإسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مصر، حيث يشمل موضوع التعاون بين الشركتين المغربية والإسرائيلية، تنفيذ مشروع رائد فوق في المغرب، بهدف إنتاج سعة كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام تقنية المحلل الكهربائي لـ"H2PRO" ، تبدأ بسعة 10-20 ميغاواط، والعمل على تطوير نظام "H2PRO "بمقاييس جيغاواط عديدة في بعض المشاريع التي طورتها شركة "Gaia Energy".

وتمت الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص على "التعاون والعمل على إنشاء مصنع لأجهزة التحليل الكهربائية بالمغرب قصد إنتاج التكنولوجيا محليا ونقل المعرفة إلى المغرب، مما سيمكن من تكامل الإنتاج المحلي بنسبة 100%".

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب و"إسرائيل" برعاية أمريكية أواخر العام 2020، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي توج بزيارات وزراء إسرائيليين إلى المغرب.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت "إسرائيل" والمغرب، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع "إسرائيل" خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
مصدر : وكالات
رقم : 1023865
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