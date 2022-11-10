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الخميس 10 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:11

تسوية أوضاع عشرات المطلوبين بريف دمشق السورية

تسوية أوضاع عشرات المطلوبين بريف دمشق السورية
وحسب وكالة "سانا" فقد شهد اليوم مركز التسوية في مبنى بلدية النشابية بريف دمشق إقبالاً جيداً من المطلوبين المدنيين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارين من الجيش إيذاناً بعودتهم لممارسة أعمالهم الاعتيادية وإلى صفوف الجيش السوري للفارين منهم والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وبدأت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عملية تسوية أوضاع المطلوبين في عدد من بلدات وقرى الغوطة الشرقية عدرا البلد والنشابية وعربين وكفربطنا وسقبا وعين ترما وزملكا وذلك في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الحكومة السورية.
رقم : 1023866
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