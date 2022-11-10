ثورات قبلية يمنية في مأرب ضد تحالف العدوان ومرتزقته

وبحسب مصادر ميدانية تشهد مدينة مارب ايضا اغتيالات مستمرة وتتهم جماعة الاصلاح الموالية للسعودية الامارات وجماعاتها بتنفيذ هذه الاغتيالات هذا كما شهدت مارب قبل ايام انفجارا عنيفا في مخازن الاسلحة ما ادى الى قتلى وجرحى من المدنيين.



وقالت المصادر إن المليشيات التابعة للسعودية هي من قامت بهذه التفجيرات للتغطية على صفقات فساد بلغت عشرات الملايين من الدولارات.



وفي السياق نفسه تتصاعد حالة التوتر والخلافات بين اطراف ما يسمى المجلس الرئاسي، حيث هدد المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا بخيارات تصعيدية ضد التحركات السعودية الساعية لإنهاء سيطرته ونفوذه وتسليم ملف تأمين محافظة عدن لطارق عفاش.



وفي هذا الصدد يتسائل محللون سياسيون ماهي اسباب الاشتباكات بين القبائل وقوى العدوان في مارب؟ وهل تشهد مارب ثورة ضد تحالف العدوان؟ وماذا عن تصاعد الاختلافات وتهديدات الانتقالي للسعودية؟



ويبحث المحللون عن معنى الثورات المتعددة للقبائل في مارب ضد المليشيات التابعة للتحالف السعودي؟ وسبب الاشتباكات التي تشهدها مارب بين الحين والاخر بين القبائل ومليشيات الاصلاح؟ عن الاغتيالات التي تشهدها ايضا مارب؟ وهل هي حرب تصفيات بين المليشيات في المدينة؟



وعما يجري في محافظة مأرب وتجدد القتال بين القبائل ومرتزقة تحالف العدوان، أكد مسؤول يمني أن السبب في استمرار المواجهات بين وقت وآخر بين أبناء منطقة عبيدة الوادي الأشراف ومدينة مأرب وميشيات المرتزقة والعملاء في مأرب هو القمع والاضطهاد الذي يتعرض له المواطن اليمني في مأرب والتضييق على حياة المواطنين وتحويل الاحياء المدنية الى مناطق عسكرية وتخزين الذخائر والعتاد الحربي داخل أحياء المواطنين.



واضاف ان حملات المداهمة واختطاف الرجال والنساءالمتواصلة للمواطنين تأتي الى ردة الفعل من قبل المواطنين وان اي فرصة تحمي المواطنين من أجل الثأر لانفسهم والانتقام من من يعذبهم يذهب للمواجهة وحمل السلاح في وجوههم وهو السبب الرئيسي للمواجهات.