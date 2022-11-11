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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:11

وزير دفاع العراق يوجه بإيقاف تنقلات الضباط والمراتب

وزير دفاع العراق يوجه بإيقاف تنقلات الضباط والمراتب
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب الى مابعد صدور جدول كانون الثاني 2023".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الخميس، ارسال لجنة للتحقيق باتهامات وجهت لقائد عمليات ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر أحد شيوخ العشائر وهو يوجه اتهاماً لقائد عمليات ديالى، ولغرض الوقوف على حقيقة ما تم تداوله في مقطع الفيديو، أمر وزير الدفاع بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما تم ذكره في المقطع الفيديوي".
مصدر : وكالات
رقم : 1023962
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