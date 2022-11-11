أحدث العناوين :
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
الاحتلال يعتقل القيادي مجدي أبو الهيجا بعد اقتحام مكان عمله بجنين
إطلاق سراح الغنوشي بعد 14 ساعة تحقيق في قضايا غسيل أموال
الصحة اللبنانية: 21 إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة
وزير دفاع العراق يوجه بإيقاف تنقلات الضباط والمراتب
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
واشنطن: بلينكن لا يخطط للتواصل مع لافروف خلال قمة "G20"
تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينتي ديزل رغم خضوعهما للتفتيش
أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا و "سحب سفراء غير معلن"
100 ألف موظف حكومي قرروا الإضراب في بريطانيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 November 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:14
الصحة اللبنانية: 21 إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة
كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1023963
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
11 تشرين الثاني 2022
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
10 تشرين الثاني 2022
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
10 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
10 تشرين الثاني 2022
الحرس الثوري يعلن صناعة صاروخ يفوق سرعة الصوت
10 تشرين الثاني 2022
إيران تعتقل متعاونة مع قناة إيران إنترناشيونال الإرهابية
10 تشرين الثاني 2022
الى وزير الدفاع السعودي.. عن إي شيء تدافع؟
10 تشرين الثاني 2022
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
10 تشرين الثاني 2022
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
10 تشرين الثاني 2022
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة
10 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية الإيراني: قادة الشغب تدربوا في 7 دول
9 تشرين الثاني 2022
منظمات حقوقية فلسطينية: إسرائيل تستعین بـ"أساليب المافيا" لقتل الفلسطینیین
9 تشرين الثاني 2022
أحدث العناوين
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
الاحتلال يعتقل القيادي مجدي أبو الهيجا بعد اقتحام مكان عمله بجنين
إطلاق سراح الغنوشي بعد 14 ساعة تحقيق في قضايا غسيل أموال
الصحة اللبنانية: 21 إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة
وزير دفاع العراق يوجه بإيقاف تنقلات الضباط والمراتب
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
واشنطن: بلينكن لا يخطط للتواصل مع لافروف خلال قمة "G20"
تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينتي ديزل رغم خضوعهما للتفتيش
أزمة صامتة بين المغرب وفرنسا و "سحب سفراء غير معلن"
100 ألف موظف حكومي قرروا الإضراب في بريطانيا
رئيس حزب تركي معارض: سأزور سورية قبل نهاية العام
إصابة طائرة ركاب بعيار ناري أثناء هبوطها في مطار بيروت
ثورات قبلية يمنية في مأرب ضد تحالف العدوان ومرتزقته
الديهي: المعارضة البحرينية أجمعت على مقاطعة الانتخابات البرلمانية
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بدعم كييف بألف صاروخ
الشيخ علي سلمان: أثمن دعوة شيخ الأزهر للحوار وأعلن استعدادنا لعقد هذا الملتقى
الإعلان عن اتفاق سياسي بين بغداد وأربيل
الإعلام العبري: كتيبة جنين حرّكت الظهور المتجدّد للمقاومة والأيام القادمة تحمل التصعيد
إنعقاد مؤتمر الإعلان الدستوري لقوى المعارضة البحرينية
تنويه هام من مكتب السيد السيستاني حول مواقفه السياسية
الأكثر قراءة
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
تظاهرات متجددة في البحرين تطالب بمقاطعة الانتخابات
حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير تستنكر المؤتمر الخليفي في البحرين
بوتين يؤكد أنه تم حشد "318 ألفاً" في إطار التعبئة الجزئية
رئيسي: اليوم إيران وجميع مدننا آمنة
غانتس: 'إسرائيل' تتجه لمزيد من الإنقسام
تصريحات بحرينية مفاجئة.. هل تم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب؟
مشاهد جديدة من هجوم مثيري الشغب على الشرطة في كرج امس
منظمة حقوقية: الملك سلمان قتل ١٠٠٠ شخص منذ استلامه الحكم
قطر تطالب بمحاسبة الاحتلال على جريمة شيرين أبو عاقلة.. هل من نتيجة؟
إيران ترد شعبياً ورسمياً على بايدن.. عالج نفسك من الخرف
الاحتلال يقرر إخلاء قواته من حاجز مخيم 'شعفاط'
رئيسي لبايدن: إيران تحررت منذ 43 عاماً
الشيخ قبلان يُحذر من التطورات داخل الكيان الصهيوني
السعودية تحكم بإعدام طفل
بوتين: لن نسمح أبدا للقوى الأجنبية بتحقيق هدفها بإضعاف روسيا
فضل الله يدعو شعب فلسطين بمواجهة التطرف بمزيد من الوحدة والتماسك
اعتقالات وإصابات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة المحتلة
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
هولندا واميركا وجمهورية التشيك يزودون أوكرانيا بـ 90 دبابة
الأخبار الساخنة
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
كورونا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة
احتجاجات شعبية ضد ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
لإغلاق الباب أمام الأعداء.. مسؤول جزائريّ يدعو للوحدة العربية الإسلاميّة