الصحة اللبنانية: 21 إصابة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة

اسلام تايمز (لبنان) - اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل “21 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى511، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18”.