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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 08:59

الاحتلال يعتقل القيادي مجدي أبو الهيجا بعد اقتحام مكان عمله بجنين

الاحتلال يعتقل القيادي مجدي أبو الهيجا بعد اقتحام مكان عمله بجنين
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مكان عمل أبو الهيجا، واعتقلته.

والقيادي أبو الهيجا أسير محرر ومعتقل سياسي سابق، وعائلته مستهدفة على الدوام من الاحتلال بالاعتقال والتضييق والتنكيل بجميع أشكاله.

وفي الأول من سبتمبر من عام 2015 حاصرت قوات الاحتلال منزل القيادي أبو الهيجا، وطالبته بتسليم نفسه ونجله البكر صهيب، واعتقلتهما مع شقيقه علاء، ليفرج عن صهيب وعمه علاء صبيحة ذات اليوم.

وبعد إخلاء منزل أبو الهيجا في تلك الليلة زعمت قوات الاحتلال وجود مطلوبين في المنزل، لتشرع في قصفه وهدمه بجرافات عسكرية سوّته بالأرض.

وأفرج الاحتلال في حينه عن القيادي مجدي أبو الهيجا بعد يومين من الاعتقال، لكن ما زالت تستهدفه بالاعتقالات المتكررة والملاحقة وتحوّله للاعتقال الإداري دون أي تهمة.

والقيادي أبو الهيجا شقيق شهيدين قساميين، الأكبر (هلال) استشهد في عام 1993 في عملية جريئة لكتائب القسام بمدينة جنين حيث أطلق النار على دورية صهيونية على بعد أقل من مترين.

أما شقيقه مهند استشهد ثاني ليلة من اقتحام مدينة جنين القسام ومخيمها الصامد بتاريخ 12/9/2001م بعد قصفه من الطائرات التي كانت تحوم فوق المخيم، حيث كان قد التحق بركب القسام ليصنع العبوات الناسفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1023965
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