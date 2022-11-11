اللواء سلامي: سنهزم العدو بأخطائه وسنسلب راحتهم بالتأكيد

واكد اللواء سلامي ،اليوم الجمعة في مراسم الذكرى الـ 11 لاستشهاد الشهيد طهراني مقدم ، اننا لن نمر مرور الكرام على جرائم الاعداء مضيفا ان الاعداء يشعرون بالخوف ويرسلون رسائل متكررة عبر عدد من الدول يطلبون منا ألا نستهدفهم .



وتابع ان الاعداء كانوا يتصورون انهم قطعوا الطريق على الشعب الايراني الا إن الاعداء باتوا عاجزين امام الشعب.



وفيما اشار الى محاولة العدو إلى اثارة الفوضى والصراعات داخل ايران لفت الى انجازات البلاد في مختلف المجالات قائلا اننا استهدفنا المناوئين للثورة في اقليم كردستان واجرينا مناورة داخل منطقة ارس وتمكنا من اطلاق القمر الصناعي وكذلك اختبار منظومة باور 373 بنجاح التي يبلغ مداها 300 كيلومتر واعلنا امس عن صاروخ جديد لا يمكن ان يستهدفه اي درع صاروخي.



واضاف اننا اعلنا للاعداء سنقض مضاجعكم وهم يشعرون بالخوف ويرسلون عبر دول مختلفة رسائل لنا يطلبون منا ألا نستهدفهم مؤكدا ان الشعب الايراني يغير محاسبات الاعداء.



واضاف ان العدو يتصور انه قادر على مواجهة عظمة الثورة العالمية والكبيرة من خلال عدد من الشباب الذين خدعهم واكد اننا لن نمر مرور الكرام على الجرائم التي ارتكبها الاعداء وان الاخطاء التي يرتكبونها هي التي ستؤدي الى هزيمتهم.