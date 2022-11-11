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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 13:25
السوداني: نسعى للعمل وفق أولويات تخفف معاناة المواطنين
وقال السوداني ضمن خطابه للمحافظين، ان معالجة الفقر لا تتم فقط عبر الإعانات إنما عبر تقديم خدمات السكن والتعليم والصحة.
واضاف رئيس مجلس وزراء العراق قائلا: نريد العمل وفق أولويات تخفف معاناة المواطنين.
مصدر :
وكالات
رقم :
1023990
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