السوداني: نسعى للعمل وفق أولويات تخفف معاناة المواطنين

اسلام تايمز (العراق) - أفاد مصدر صحفي ان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني صرح ،اليوم الجمعة، قالا بان حكومته تسعى للعمل وفق أولويات من شأنها ان تخفف معاناة المواطنين.