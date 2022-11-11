أمريكا تعلن عن محادثات مع روسيا دون مناقشة موضوع أوكرانيا

وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، أكدت واتسون أن لدى واشنطن القدرة، عند الضرورة على التحدث مباشرة على أعلى مستوى مع الحكومة الروسية".



ونقلت الصحيفة عن واتسون قولها: "حدث هذا في الأشهر القليلة الماضية، الغرض الوحيد من هذا هو مناقشة الحد من المخاطر بين أمريكا وروسيا، هذا لا علاقة له بالدبلوماسية أو أي شيء آخر يتعلق بأوكرانيا".



وكشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.