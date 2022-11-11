السوداني يلغي العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري إن "خطوة السوداني بإلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة تحسب له"، مشدداً على "ضرورة متابعة هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع".



وطالب الشمري رئيس الوزراء "بتشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية الذي يزيد مبلغهم عن 30 مليون دينار وهذه اللجنة المركزية لتعويض المتضررين موجودة في بغداد"، داعياً رئيس الوزراء إلى الاطلاع "على نسب الإنجاز ومعاملات المتضررين والاطلاع على الاستثناءات وأصحاب الواسطات الذين حصلوا عليها سابقاً".



وأضاف أنه "حسب الاتفاقات السياسية أن هذا أول الخطوات ،وهناك خطوات لاحقة"، مبيناً أن "السوداني أول رئيس وزراء يضع التوقيتات المحددة لجميع الاتفاقات مع الكتل ويبدأ بتنفيذها".