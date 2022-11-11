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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:23

الخطيب: أولى خطوات الإصلاح التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة

الخطيب: أولى خطوات الإصلاح التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة
وقال: إإن أولى خطوات الإصلاح في لبنان والمنطقة العربية هي التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة وتعمل على محاصرتها وتأليب الحاضنة الشعبية ضدها وجرها للدخول في فتن طائفية داخلية وإقليمية استطاعت المقاومة حتى الآن الإفلات منها. ولكن المخطط الجهنمي لم ينته، فالحصار الاقتصادي وضرب النقد الوطني ودولرته وتفريغ المؤسسات الدستورية أدوات خطيرة تُستخدم بلؤم في هذه المعركة.

وحذر الشيخ القوى التي تقف وراءها من الارتدادات الخطيرة لها ومن عواقبها ليس على بيئة المقاومة فقط ولا على الشعب اللبناني وحده وهذا ليس من باب التهديد وإنما من باب المثل الشعبي و الامثال تُضرب ولا تُقاس (إن الحية إذا ضُيق عليها عضت بطنها) و لن ينحصر ضرره على الداخل اللبناني، فإذا كان أصحاب هذه السياسات الذين نسمع تصريحاتهم يأملون تفكيك مؤسسات الدولة أن يرتد الوضع على المقاومة فقد يكون الأمر معاكساً ولذلك فالطريق الأسهل هو الكف عن السير في هذا الطريق.
رقم : 1024006
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