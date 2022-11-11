خطيب جمعة طهران: الإنجاز الصاروخي لحرس الثورة نقطة تحول في رفع مستوى الردع

وقال خطيب الجمعة بطهران ان سيادة الشعب تمثل مبدأ مهما في الحكومة الاسلامية ويؤكد عليها سماحة قائد الثورة الاسلامية، واضاف، على الجميع ان يمهدوا الطريق امام سيادة الشعب والارتقاء بها مؤكدا ان النظام الاسلامي يستمد قوته من الشعب.



ودعا الى مشاركة ابناء الشعب الايراني سيما الشباب في تحقيق النمو في البلاد والارتقاء بالمستوى العلمي والاخلاقي فيها واضاف اننا قطنا شوطا كبيرا في هذا المجال على مر اربعة العقود الماضية.



وهنأ الشعب الايراني بمناسبة تحقيق قفزة في مجال الصناعة الصاروخية وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، واضاف ان انتاج صواريخ باليستية يمثل منعطفا في الارتقاء بمستوى القوة الرادعة للجمهورية الاسلامية الايرانية.



واشار الى الاحداث الاخيرة في البلاد وخاطب الاعداء، قائلا: ان الشعب الايراني من الشيعة و السنة وفي سيستان وبلوشستان و في كردستان يقفون جنبا الى جنب للحفاظ على اقتدار ايران.



واضاف، ان إيران بلد يتمتبع بالوحدة، واضاف، ان المشاركة الجماهيرية للشعب الايراني من مختلف المدن في مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ترمز الى اقتدار ايران.