السوداني: نسعى للعمل وفق أولويات تخفف معاناة المواطنين

اسلام تايمز (العراق)- افاد مصدر صحفي من العراق، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صرح اليوم الجمعة قالا بان حكومته تسعى للعمل وفق أولويات من شأنها ان تخفف معاناة المواطنين.