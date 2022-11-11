الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة " الكركفة" وسط المدينة، وداهمت منزلا لمواطن من عائلة زواهرة، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.