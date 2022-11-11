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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 17:59

الشيخ يزبك: نتوافق على رئيس يحمل راية الدفاع عن الوطن أمام التهديدات

الشيخ يزبك: نتوافق على رئيس يحمل راية الدفاع عن الوطن أمام التهديدات
وقال يجب ان نتفاهم على شخصية لا تتأثر بالسفارات والجمعيات، شخصية معتدلة قادرة لا تخضع لإملاءات من هنا وهناك، ولا يترقب الرضا الأمريكي أو الخارج، تتحمل المسؤولية الوطنية حريصة على السيادة الحقيقية، لا من يزعم سيادة بعيدة كل البعد عن واقعية السيادة، المتجسدة بالفعل لمن يحمل راية الدفاع عن الوطن أمام تهديدات العدو الإسرائيلي والضغوطات الأمريكية، شخصية مجربة في لبنانيتها وانتمائها لعروبة لبنان.

واعتبر في خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك شرقي لبنان أن كل مصائبنا ومعاناتنا من الهيمنة الأمريكية، التي لا تريد للبنان الخروج من أزماته إلا إذا استسلم اللبنانيون ودخلوا في دهاليز الركب المطبع مع العدو الإسرائيلي، لتحكم القبضة أكثر، ولا تصدق أمريكا بوعودها، والشاهد أفغانستان .

وختم يزبك: ممنوع عليكم أيها اللبنانيون أن تتنعموا بالكهرباء، وتصريحات مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بأنه يمنع على لبنان استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر رغم كل الوعود، وممنوع على الدولة قبول هدية الفيول من إيران، ولن تجرؤ الحكومة أن تتخطى التحذير الأمريكي حتى لو غرق لبنان بالظلام الدامس. إنه حصار مطبق على الشعب اللبناني، والجريمة التي ارتكبها، أنه حرر أرضه بعد أن بقي قرار 425 في جوارير الأمم المتحدة عقدين من الزمن، وجريمته أنه طهر جروده من الإرهاب صنيعة أمريكا، وجريمته أنه فرض على الأمريكي والإسرائيلي إنقاذ حقه بالقوة، وأننا لن نخضع مهما كان الحصار.
رقم : 1024040
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