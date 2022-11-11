السيد نصرالله: ايران انتصرت على المؤامرة وبشكل حاسم

وقال السيد نصر الله في خطاب له في مهرجان يوم شهيد حزب الله “أحياء” "إيران انتصرت على المؤامرة الفتنوية الأمريكية الإسرائيلية الغربية وبشكل حاسم".

وأضاف "الذي يمنع دخول الغاز المصري والكهرباء الأردنية والمساعدات الإيرانية للبنان هو أمريكا"، داعياً اللبنانيين إلى عدم الاستسلام إلى طاعون ووباء الولايات المتحدة التي لا تريد إلا حماية "إسرائيل".

وقال السيد نصر الله "الولايات المتحدة تمنع أي دولة من مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية وهذا بحد ذاته هو اللعنة والطاعون، وإيران وافقت على طلب وفد لبناني زارها من أجل مساعدة لبنان لكن "اللعنة الأميركية" منعت المساعدة".

