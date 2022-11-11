أميرعبداللهيان لغوتيريش: تعاملنا بكثير من الصبر والتحفظ

وقال عبد اللهيان "بعض الدول الغربية وخلافا لميثاق الامم المتحدة استغلت المطالبات السلمية المطلبية داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة حيث قامت بتشجيع الجماهير على ممارسة العنف وصناعة قنابل المولوتوف وباقي انواع السلاح عبر الفضاء الافتراضي، وهي خطوة تسببت بمقتل رجال الأمن والشرطة ومهّدت للهجوم الارهابي على شيراز".

وأضاف "على مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان يعقد جلسة لمناقشة سلوكيات الدول التي تروج العنف والإرهاب وليس إيران المدافعة الحقيقية عن حقوق الإنسان والتي تعاملت بكثير من الصبر والتحفّظ خلال أحداث الشغب الأخيرة".

وشدد عبد اللهيان على إن أي "إجراء من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" فيما يتعلق بالاحتجاجات على ما وصفه بتعاون إيران مع الغرب "سيكون له أثر سلبي".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، رفض الأمين العام للأمم المتحدة "أي تدخل سياسي لمجلس حقوق الإنسان في شؤون الدول".

