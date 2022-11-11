قائد الحرس الثوري: الأعداء خائفون ويرسلون لنا رسائل باستمرار

وقال اللواء سلامي في حفل ذكرى استشهاد الجنرال طهراني مقدم "في هذه الأيام، ربط الأعداء أحلامهم معًا وسدوا كل الطرق في خيالهم؛ لكن وجوههم تحولت إلى حجر وهم عاجزون والأمة الإيرانية لم تتوقف وتتحرك، وقلنا للأعداء إننا بالتأكيد سنأخذ سلامهم".



وأضاف "لقد ظل الأعداء مضطربين لعدة أيام وليالٍ وكانوا في حالة تأهب ويرسلون إلينا رسائل عبر عدة دول بعدم اتخاذ إجراءات ضدهم"، مضيفاً "إنهم خائفون ويخبروننا باستمرار ألا نضرب!"



كما وجه القائد العام للحرس الثوري تحذيرات إلى أمريكا وفرنسا وآل سعود والكيان الصهيوني، وقال "بصفتي جنديًا صغيرًا ومخلصًا للأمة، يتمنى جميعًا أن يكون تضحية من أجل هؤلاء العظماء، أقول إن هذا الطريق يأتي من البيت الأبيض".



وأضاف "سكان الرياض وتل أبيب ونيويورك وباريس يخططون لأعمال شغب، ويريدون إيران بالطريقة التي عقدها تشرشل وروزفلت في إيران دون علم شاه إيران".



وتابع "في قصة معارضة المستشارين الأمريكيين لزيارة الشاه لقاعدة التنصت الأمريكية في شمال البلاد، تم إبعاد شاه البلاد عن تلك القاعدة، ويريد الناجون من تشرشل وروزفلت أن يأخذوا إيران إلى أسوأ من تلك الحقبة".



وشدد اللواء سلامي على أن "الأعداء يريدون إيران التابعة، يريدون إيران غير مستقلة وغير دينية، ويجب أن يعلم الأعداء أن الأمة الإيرانية على قيد الحياة وأنهم سيصنعون مصيرهم بأنفسهم".