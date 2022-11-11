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الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 ساعة 20:10

آية الله قاسم: مسؤولية البحرينيين مقاطعة الانتخابات والمشاركة خيانة

آية الله قاسم: مسؤولية البحرينيين مقاطعة الانتخابات والمشاركة خيانة
جاء ذلك في رسالة وجهها الشيخ عيسى قاسم للشعب البحريني عشية انتخابات نظام المنامة.

وأكد الشيخ عيسى قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان.

وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب على أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة.

وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا على أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الى كارثة".

و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فان البرلمان سيخلوا من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوى الأمنية".

وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام".

و أضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني".
مصدر : وكالات
رقم : 1024072
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