العمید بوردستان: امريكا لا تتجرأ على مهاجمة ايران

وقال العميد "احمد رضا بوردستان"مساء أمس الخميس، إن "كل الأعداء اتحدوا في الفتنة الاخيرة في البلاد رغم خلافاتهم.



وصرح أن الأمريكيین يفرضون الحظر على إيران منذ أكثر من 40 عامًا ویحاولون بكل الطرق فرض العقوبات على الشعب الإيراني.



وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية تقف صامدة كجبل رغم كل التهديدات والعقوبات والفتن، وانها تجاوزت أزمات بفضل القیادة الحکیمة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي"



وقال: إن العدو شن أشد الهجمات على النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، ولعبت وسائل الإعلام دورًا رئيسيًا في هذا الصدد، بحيث كان هناك عشرات الخبراء وراء نشر خبر لتحقيق أغراضهم بالكلمات.



وأضاف بعض الأشخاص ینخدعون بهذه وسائل الاعلام، مؤکدا عندما تعبر أمريكا عن تعاطفها مع بلد ما، هذا يعني ان مصيره إلى الدمار.



وشدد ان امريكا لا تمتلك الجرأة على مهاجمة إيران، ولجأت إلی إثارة الفتن بسب الخوف من العلم والقوة العسكرية التي تمتلكها ايران وتواجد الشعب في الساحة وتحليه بالبصيرة.