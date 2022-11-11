وتحدثت جبهة الخلاص عن منع الأمن التونسي لها من وضع المعدات الصوتية المخصصة لوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، وأنه ورغم التضييقات أصر عدد من المحتجين على تنظيم وقفة رمزية.



وشهد شارع الحبيب بورقيبة تعزيزات أمنية غير مسبوقة، كما حصلت مناوشات بين الحاضرين وأفراد من أنصار الرئيس قيس سعيّد، الذين حاولوا التشويش على الوقفة.



وقالت الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة"، لمياء الخميري، إن "الأمن منعنا من وضع المعدات الصوتية في وقفة اليوم، رغم حصولنا على ترخيص".



وأضافت أنهم "فوجئوا بقرار المنع"، مشيرة إلى أنه "حرصاً على عدم توتير الأجواء، فقد تمت الاستجابة لتعليمات القادة الأمنيين".



وأوضحت الخميري أن "القانون ينص فقط على إعلام السلطات، ولكن رجال الشرطة أصروا على الحصول على ترخيص انتهى العمل به بعد الثورة".



وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن "هذه الوقفة تأتي تضامناً مع ثورات الشعوب والربيع العربي، وللتأكيد على أننا هنا، لا نزال موجودين، وعازمين على استكمال الثورة وتحقيق الحلم التونسي والعربي"، مؤكدة أنهم "يسعون لـ"تحقيق مطالبنا بالعيش الكريم واحترام القانون".



واعتبرت أن "رسائل 2011 تتكرر اليوم، وتتم استعادتها بسبب الردة التي حصلت في تونس"، مضيفة أن "وقفاتنا ستستمر".