وقفات احتجاجية في 'الحديدة' تنديدا لعدم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني

واستنكرت الوقفات تحت شعار "بجهادنا وثباتنا وصبرنا سننتصر على عدونا وننتزع حقوقنا"، الحرب الاقتصادية التي يحاول العدوان تركيع الشعب اليمني من خلال استهداف قوى العدوان ضرب شرايين الحياة في اليمن بدعم أمريكي وصمت أممي.



وأكد المشاركون، في بيانات صادرة عن الوقفات،" تأييدهم الكامل لكل الخطوات التي تتخذها القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للسير بأبناء الوطن إلى بر الأمان".



وأشارت البيانات، إلى أن "ربط قبول الهدنة بصرف مرتبات الموظفين من إيرادات صادرات شعبنا من النفط والغاز، ورفع الحصار كليا عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة، مطلب مشروع ومحق."



وأكدت "أهمية استمرار الصمود والاستبسال في مواجهة العدوان، والدفاع عن الوطن والنفس والعرض من خلال الوقوف صفا واحدا معتمدين على الله وواثقين بنصره وتأييده."



ولفتت إلى أن "محاولات دول العدوان المستمرة والفاشلة لتركيع شعب الإيمان والحكمة لن يزيد هذا الشعب إلا إصرارا وصمودا وثباتا"، مؤكدة أن" شعب اليمن لا يركع ولا يستسلم إلا لله".