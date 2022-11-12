اتحاد الشغل في تونس يحذر من انفجارات اجتماعية !

واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل -وهو أكبر منظمة نقابية في تونس- أمس الجمعة أن "غياب الإرادة لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد، والتفرد بالقرار لا يمكن أن تسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة للمشاكل المتراكمة".



كما عبّر اتحاد الشغل عن مساندته للاحتجاجات السلمية ودعمه لكل التحركات الشعبية المدافعة عن قوت الشعب التونسي، ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى احترام الحقوق والحريات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية.



وجدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في افتتاح مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس العاصمة، التزام المنظمة بالنضال ضد الانفراد بالحكم، ومحاولات العودة إلى مربع الاستبداد وفق تعبيره.



وشدد الطبوبي على أن الاتحاد لن يسمح بالعودة إلى ما وصفها بمنظومة الفشل.



العزوف الانتخابي



من ناحية أخرى، حذرت حركتا الشعب و"حراك 25 من يوليو" المؤيدتان للرئيس سعيد من أن تؤدي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى العزوف عن الانتخابات، ودعت حركة الشعب إلى اتخاذ إجراءات سريعة تساعد على إنجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها، وفق تعبيرها.



واعتبرت الحركة، في بيان، أن مسار الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة شابته تجاوزات خطيرة بينها استعمال المال الفاسد وتدخل الإدارة والمسؤولين.



ومن المقرر أن تجري في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل انتخابات برلمانية جرى تبكيرها عن موعدها.​​​​