الطائرات الحربية والتجسسية الصهيونية تخترق الأجواء اللبنانية

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني ،اليوم السبت في بيان، أنّ بتاريخ 10/ 11/ 2022 الساعة 18.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامورجنوب بيروت ، ونفذت طيراناً دائرياً فوق البحر مقابل البلدة المذكورة ثم فوق مناطق عاليه والشوف، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19.25 من فوق البحر غرب بلدة الدامور، موضحةً أنّه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



وذكرت أنّ بتاريخ 10/ 11/ 2022 الساعة 19.05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة جنوب بيروت وصولاً إلى فوق البحر مقابل بلدة شكا شمال لبنان ، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 19.15 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة، مشيرةً إلى أنّه تجري متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.