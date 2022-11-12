الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 تشرين الثاني 2022 ساعة 10:32

الاحتلال: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات

الاحتلال: زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا سيستغرق سنوات
وقع كيان الاحتلال ومصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو لإرسال مزيد من الغاز إلى التكتل في إطار جهوده لتنويع موارده من الطاقة بعيدا عن روسيا.

وردا على سؤال حول موعد تسليم الإمدادات الجديدة بموجب الاتفاق الإطاري، قال ليئور شيلات المدير العام لوزارة الطاقة الصهيونية إن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأبلغ رويترز على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر "على المدى القصير ستكون هناك بعض الزيادة لكن الشحنات الكبيرة ستأتي لاحقا".

وتحول الكيان الصهيوني إلى مصدرة للطاقة بعد اكتشاف عدد من مكامن الغاز البحرية خلال العقد الماضي. وعملت في الفترة الأخيرة على زيادة الكمية التي تبيعها إلى مصر والأردن مع التفكير في خيارات شحن المزيد إلى مصر، حيث يمكن تسييل الغاز وبيعه إلى أسواق بعيدة، مثل تلك التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال.

وقال شيلات إن "إسرائيل" تتوقع أن تكون قادرة على زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير، وربما حتى مضاعفته، في غضون ثلاث أو أربع سنوات، مما سيوفر كميات كبيرة تتجاوز احتياجاتها من الاستهلاك المحلي.
رقم : 1024162
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
12 تشرين الثاني 2022
ما مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" بعد عودة نتنياهو الي الحكم؟
ما مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" بعد عودة نتنياهو الي الحكم؟
12 تشرين الثاني 2022
نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.. الأسباب والسياقات
نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.. الأسباب والسياقات
12 تشرين الثاني 2022
الشعب البحريني.. وإمتحان الإنتخابات
الشعب البحريني.. وإمتحان الإنتخابات
12 تشرين الثاني 2022
قائد الحرس الثوري: الأعداء خائفون ويرسلون لنا رسائل باستمرار
قائد الحرس الثوري: الأعداء خائفون ويرسلون لنا رسائل باستمرار
11 تشرين الثاني 2022
اختراق هواتف مسؤولين سعوديين وهم يحرضون على الشغب في إيران
اختراق هواتف مسؤولين سعوديين وهم يحرضون على الشغب في إيران
11 تشرين الثاني 2022
السيد نصرالله: ايران انتصرت على المؤامرة وبشكل حاسم
السيد نصرالله: ايران انتصرت على المؤامرة وبشكل حاسم
11 تشرين الثاني 2022
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
11 تشرين الثاني 2022
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
11 تشرين الثاني 2022
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
النيابة في شيراز: إلهام أفكاري اعتقلت في مطار المدينة
10 تشرين الثاني 2022
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
اللواء رحيم صفوي لدول الخليج: عليكم الاختيار بين الأمن والإعلام وأمريكا لن تحميكم
10 تشرين الثاني 2022
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
رئيسي: الشعب الإيراني واع ولن يخسر إرادته
10 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟