جريحان بانفجار في مدينة طرابلس شمال لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - أدى انفجار قارورة غاز خلال تعبئتها في محطة توتنجي في ساحة القبة في طرابلس شمال لبنان ، الى سقوط جريحين تم نقلهما الى المستشفى للمعالجة.