هذا ما جاء في رسالة رئيس الوزراء البريطاني الى نظيره العراقي

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تضمنت تهنئة بمناسبة توليه مهامه وتشكيل الحكومة".



وأضاف البيان أن "الرسالة حملت تأكيد سوناك على أهمية استمرار الشراكة بين العراق و لندن، والعمل معًا من أجل مصالح البلدين الصديقين".



وأشار رئيس الوزراء البريطاني في رسالته إلى "الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، وأهمها محاربة الإرهاب ومنع عودة عصابات داعش الارهابية في العراق والمنطقة، والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية".



وأكدت رسالة سوناك إلى رئيس مجلس الوزراء، "التزام بريطانيا بالعمل مع العراق في الجوانب الاقتصادية، وتطوير القطّاع الخاص، ودعم الاستقرار، ضمن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، إلى جانب مجموعة الدول السبع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ودعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي".



واكد ايضا "دعم بريطانيا جهود العراق في تطوير الاستثمار والتحوّل الى الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة آثار التغير المناخي، ومواصلة الشراكات الإقليمية من أجل الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".