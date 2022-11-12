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السبت 12 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:09
الصحة اللبنانية: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات
وفي ما يخص وباء كورونا، أعلنت الوزارة تسجيل 62 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1219503، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1024207
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