الصحة اللبنانية: 10 إصابات جديدة بالكوليرا ولا وفيات

اسلام تايمز (لبنان) - أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 10 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 512، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18.