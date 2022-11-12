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السبت 12 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:10

بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين ومن دون التوافق البلد سيدفع الثمن

بري: الوضع بالويل ولن أبقى مكتوف اليدين ومن دون التوافق البلد سيدفع الثمن
ولفت بري في حديثمع صحيفة الجمهورية اليوم السبت إلى أنّ التوافق هو المعبر الإلزامي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن دون هذا التوافق، ستستمر دوامة الفراغ، والبلد سيدفع الثمن.

وذكر أن تعليقه مبادرته الحوارية، لا يعني أنّه سيبقى مكتوف اليدين أمام مراوحة الاستحقاق الرئاسي على ما هو عليه في هذه الفترة، في حلقة التعقيد والتعطيل وأسره في دائرة فراغ كلفتها باهظة على لبنان، بل انّه أعطى ما يمكن وصفها بفسحة زمنية سقفها الأقصى آخر السنة، فإنْ أمكن بلوغ التوافق على رئيس للجمهورية خلالها، فذلك يكون خيراً ومصلحة للبنان، وإنْ بقي الوضع في دائرة الفراغ فسيعود بالتأكيد إلى التقاط زمام المبادرة من جديد ووضع الجميع امام مسؤولياتهم التي توجب الشراكة الصادقة في تحصين لبنان وإخراجه من هذا النفق.

وبحسب الجمهورية، لا يقلّل الرئيس بري من حجم الأزمة والتعقيدات القائمة، ورغم الصورة القاتمة فهو لا يعبّر عن تشاؤم كلّي على ما ذهب اليه آخرون، بل يُبقي على شيء من التفاؤل الحذر، ذلك انّه رغم كل هذا الانسداد لا يزال يرى ضوءًا في آخر النفق، جوهره انّ الجميع محكومون في نهاية المطاف بسلوك الطريق نحو الانفراج.
رقم : 1024208
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