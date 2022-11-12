الصحة الإيرانية:‌ 81 إصابة جديدة و حالة وفاة واحدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 558 ألفا و 893 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 36 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 333 ألفا و 879 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واضافت: ان 77 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



واشار التقرير الى تسجيل حالة وفاة واحدة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 610 حالة وفاة.



وبلغ اجمالي اللقاحات المطعمة لغاية اليوم 155 مليونا و 20 ألفا و 229 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 457 ألفا و 134 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.



وبحسب التقرير لا توجد هنالك في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 7 مدن في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 180 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 261 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).