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السبت 12 تشرين الثاني 2022 ساعة 16:47

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية و6مسيرات أوكرانية وإحباط عدة محاولات هجومية

الدفاع الروسية: إسقاط مروحية و6مسيرات أوكرانية وإحباط عدة محاولات هجومية
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك تم إحباط محاولات هجمية لقوات كتيبتين تكتيكيين في اتجاه فلاديميروفكا وكوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم استهداف أكثر من 160 من القوات الاوكرانية بين قتيل وجريح كما تم تدمير ست دبابات وتسع عربات قتال مصفحة.

في اتجاه كراسني ليمان، أحبطت قواتنا هجمات أربع مجموعات تكتيكية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه سفاتوفاو بلوشنكا وماكييفكا، وشيرفونوبوفكا في لوغانسك وتم تصفية أكثر من 190 جنديا أوكرانيًا ودبابة واحدة وست مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات.

في اتجاه جنوب دونيتسك، حاولت وحدات من المرتزقة الأجانب وقف تقدم القوات الروسية بهجمات مضادة في اتجاه ستيبنوي و فلاديمريفكا و بالفوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتم تصفية أكثر من 85 مسلحا وسبع مركبات قتالية مصفحة وغيرها.

واضاف البيان ان دمرت قوات الروسية أربعة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جافريلوفكا، وألكساندروفكا، ومنطقة خيرسون، وجوفتنيفي، ومنطقة نيكولاييف، وتشرنيشينا، ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى 58 وحدات المدفعية في مواقع إطلاق النار في عدة مناطق.

تم تدمير رادارين من طراز AN / TPQ-50 و AN / TPQ-36 أمريكية الصنع في مناطق لوزوفا ومنطقة خاركوف وزيلينايا دولينا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة فارفاروفكا بمنطقة زابوروجيه، وتدمير مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية بالقرب من قرية بيسشانوي في منطقة خاركوف.

في منطقة كروجلياكوفكا بمنطقة خاركوف ، تم تدمير بطارية من أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز M777. وأسقطت قواتنا مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية ياسنايا بوليانا بمنطقة زابوروجيه.

كما تم إسقاط ست طائرات بدون طيار في مناطق نوفايا تاراسوفكا بمنطقة خاركوف، بيتريفسكي، كيريلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيستوبولي بمنطقة زابوروجيه.

تم اعتراض ثلاثة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "HIMARS" و "أولخا" في مناطق نوفايا كاخوفكا ونوفايا ماياشكا بمنطقة خيرسون وفولنوفاكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مصدر : وكالات
رقم : 1024221
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