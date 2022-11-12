أهالي اصفهان سيلتقون قائد الثورة الاسبوع المقبل

جاء ذلك في كلمته التي القاها قبل ظهر اليوم السبت في مراسم تقديم وتوديع مديري ناحيتي " تودشك " و" سيستان "، مشيرا الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية بخصوص الغزو الثقافي للعدو وضرورة التحلي باليقظة والبصيرة واعتماد جهاد التبيين.



وأشار المسؤول الى أعمال الشغب الاخيرة التي شهدتها ايران ومحافظة اصفهان وقال: يبدو أن العدو استهدف موضوعين الأول أمل الشعب الايراني بنظام الجمهورية الاسلامية والثاني ضرب ثقة هذا الشعب بمسؤولي النظام الاسلامي.



وتابع قائلا: ان العدو قام بمثل هذه الاعمال طوال الثورة الاسلامية أكثر من مرة، الا ان هذه المرة نرى أن مصدرها في خارج ايران وداخلها، مما يظهر أن الاعداء ركزوا على هذين الموضوعين، ولكن الاهتمام بالشعارات التي تطلقها الحكومة الحالية ستفشل كل هذه المؤامرات.