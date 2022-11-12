الصفحة الرئيسية
0
السبت 12 تشرين الثاني 2022 ساعة 19:49
في ظل الارتباك الذي تشهده غرفة التحرير في القناة

عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران

عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران
وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، أعلن معهد "ديده بان" الاستراتيجي عن طلب بعض العاملين في هذه القناة التلفزيونية إنهاء أنشطتهم، في إشارة إلى التصريحات الصريحة لوزير الاستخبارات والأمن الإيراني إسماعيل خطيب، بأن القناة السعودية العالمية "شبكة إرهابية" وكذلك الكشف عن ملف صوتي. من مراسل بي بي سي فارسي حول برنامج هذه الشبكة السعودية.

وأعلن هذا المعهد أيضًا: طلب اثنان من أعضاء هذه الشبكة، في الرسائل التي أرسلوها إلى جهاز الأمن الإيراني، مساعدة وزارة الاستخبارات الإيرانية لإعادتهم إلى البلاد، وقالوا إنهم لم يذهبوا إلى إيران إنترناشيونال بهدف مواجهة وحدة أراضي إيران، لكن اليوم وبوضوح الوضع يريدون العودة إلى بلادهم".

كما قال مصدر آخر في إيران إنترناشيونال إنه "مع فشل المشروع المناهض للأمن ضد إيران، يبحث بعض موظفي الشبكة عن مخرج منه، بل إن بعضهم يريد مواصلة العمل في بي بي سي فارسي".

وكانت قناة إيران انترناشيونال قد عملت في الفترة القليلة الماضية على إثارة الشغب والاضطرابات في المدن الإيرانية بأمر من الممولين في الرياض، الأمر الذي دفعت الخارجية الإيرانية إلى وضعها على قائمة العقوبات وتصنيفها على أنها "منظمة إرهابية".

وفي الخميس الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من إلقاء القبض على المتعاونة مع القناة "إلهام أفكاري" في مدينة شيراز جنوب البلاد بعد محاولتها الخروج من إيران وهي تحمل أموالاً بعملات أجنبية معها.
رقم : 1024245
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إجراء انتخابات نيابية في البحرين في ظل القمع السياسي
إجراء انتخابات نيابية في البحرين في ظل القمع السياسي
عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران
عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران
12 تشرين الثاني 2022
حدة الخلاف تتصاعد بين بي بي سي الفارسية وايران انترناشيونال
حدة الخلاف تتصاعد بين بي بي سي الفارسية وايران انترناشيونال
12 تشرين الثاني 2022
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
12 تشرين الثاني 2022
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
12 تشرين الثاني 2022
ما مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" بعد عودة نتنياهو الي الحكم؟
ما مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" بعد عودة نتنياهو الي الحكم؟
12 تشرين الثاني 2022
نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.. الأسباب والسياقات
نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.. الأسباب والسياقات
12 تشرين الثاني 2022
الشعب البحريني.. وإمتحان الإنتخابات
الشعب البحريني.. وإمتحان الإنتخابات
12 تشرين الثاني 2022
قائد الحرس الثوري: الأعداء خائفون ويرسلون لنا رسائل باستمرار
قائد الحرس الثوري: الأعداء خائفون ويرسلون لنا رسائل باستمرار
11 تشرين الثاني 2022
اختراق هواتف مسؤولين سعوديين وهم يحرضون على الشغب في إيران
اختراق هواتف مسؤولين سعوديين وهم يحرضون على الشغب في إيران
11 تشرين الثاني 2022
السيد نصرالله: ايران انتصرت على المؤامرة وبشكل حاسم
السيد نصرالله: ايران انتصرت على المؤامرة وبشكل حاسم
11 تشرين الثاني 2022
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
أمير عبداللهيان يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران
11 تشرين الثاني 2022
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
11 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!
بعد عودة اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى السلطة... مامصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟