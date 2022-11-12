عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، أعلن معهد "ديده بان" الاستراتيجي عن طلب بعض العاملين في هذه القناة التلفزيونية إنهاء أنشطتهم، في إشارة إلى التصريحات الصريحة لوزير الاستخبارات والأمن الإيراني إسماعيل خطيب، بأن القناة السعودية العالمية "شبكة إرهابية" وكذلك الكشف عن ملف صوتي. من مراسل بي بي سي فارسي حول برنامج هذه الشبكة السعودية.



وأعلن هذا المعهد أيضًا: طلب اثنان من أعضاء هذه الشبكة، في الرسائل التي أرسلوها إلى جهاز الأمن الإيراني، مساعدة وزارة الاستخبارات الإيرانية لإعادتهم إلى البلاد، وقالوا إنهم لم يذهبوا إلى إيران إنترناشيونال بهدف مواجهة وحدة أراضي إيران، لكن اليوم وبوضوح الوضع يريدون العودة إلى بلادهم".



كما قال مصدر آخر في إيران إنترناشيونال إنه "مع فشل المشروع المناهض للأمن ضد إيران، يبحث بعض موظفي الشبكة عن مخرج منه، بل إن بعضهم يريد مواصلة العمل في بي بي سي فارسي".



وكانت قناة إيران انترناشيونال قد عملت في الفترة القليلة الماضية على إثارة الشغب والاضطرابات في المدن الإيرانية بأمر من الممولين في الرياض، الأمر الذي دفعت الخارجية الإيرانية إلى وضعها على قائمة العقوبات وتصنيفها على أنها "منظمة إرهابية".

وفي الخميس الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية الإيرانية من إلقاء القبض على المتعاونة مع القناة "إلهام أفكاري" في مدينة شيراز جنوب البلاد بعد محاولتها الخروج من إيران وهي تحمل أموالاً بعملات أجنبية معها.