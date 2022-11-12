إجراء انتخابات نيابية في البحرين في ظل القمع السياسي

وأوضحت الوكالة في تقريرها إن "هذه الانتخابات تجرى في بيئة وصفتها جماعات قانونية بـ "القمع السياسي" في البحرين، حليفة الولايات المتحدة "، منوهة أنه "تجري هذه الانتخابات بعد حل جماعات المعارضة الرئيسية وقمع المعارضة".



وأعلنت البحرين، التي سجنت الآلاف وحاكمت البعض، بمن فيهم قادة المعارضة، في محاكمات جماعية أن أكثر من 330 مرشحًا، بينهم 73 امرأة، يتنافسون على 40 مقعداً في مجلس النواب، فيما يتنافس 177 مرشحاً على عضوية 30 مقعداً في المجالس البلدية.



وأضاف التقرير "لكن هذا البلد (البحرين) منعت جماعتا المعارضة الرئيسيتان من تقديم مرشحين - جمعية الوفاق الوطنية، وجمعية وعد العلمانية اللذان تم حلهما في عامي 2016 و 2017".



وبحسب وسائل إعلام أجنبية ومراقبين أكدوا عدم وجود إقبال على مراكز الاقتراع في البحرين، فيما سجلت عمليات مشاركة للمقيمين الأجانب في الادلاء بأصواتهم بهدف اضفاء شرعية على الانتخابات الصورية.