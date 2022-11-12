إيران تدعو شيخ الأزهر لزيارتها

وقال الشيخ شهرياري في مقابلة صحفية "أدعو شيخ الأزهر إلى زيارة إيران لوضع الأسس الأولية للحوار الإسلامي الإسلامي، و️نحن مستعدون للذهاب بوفد من مجمع التقريب إلى القاهرة للقاء شيخ الأزهر لنناقش موضوع الحوار الإسلامي الإسلامي".



وأضاف الشيخ شهرياري "️بعض علماء المسلمين يتبعون للأمراء ونحن ندعوهم للحوار كي ينصحوا أمراءهم بالكف عن التطبيع مع "إسرائيل".



وشدد الشيخ شهرياري "العلماء الوهابيون ما زالوا يتبنون المشروع التكفيري وهذا جزء من حوارنا مع الأزهر الشريف ونشهد اليوم مخططين للاستكبار العالمي في المنطقة الأول هو زرع الفتنة في إيران التي تضم قوميات عديدة و الأمن الإيراني تمكّن من كشف الشبكات التي أرادت زرع الفتنة في إيران".



وتابع "نحن مع أي نداء لإيجاد الوحدة وتعزيزها في العالم الإسلامي وحتى لو تكرر في كل عام و ساحة الحوار واسعة جداً وتبتعد عن الجانب الفقهي وموضوع التكفير هو موضوع سياسي أكثر مما هو فقهي و نحن بحاجة إلى التقارب بين الشعوب ونبذ الفرقة بينهم ومنع القتال بين المسلمين ومنع الحصار الاقتصادي كما حصل مع قطر".



وأشار الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام بمدينة شيراز جنوب إيران في 26 من اكتوبر/تشرين الأول الماضي أوقع 15 شهيداً وعشرات الجرحى.



وقال في هذا الصدد "الجريمة التي وقعت في مرقد "شاه جراغ" في شيراز تبين أن الأعداء وتنظيم "داعش" مستمرون في استهداف إيران و بعض العلماء لم يدينوا جريمة شيراز الإرهابية ربما لتأثرهم بالإعلام المغرض ونحن ندعوهم إلى زيارة إيران".