حزب الله: أمريكا منعت لبنان من تلقي الوقود الإيراني

وقال الشيخ نعيم قاسم "منعت الولايات المتحدة مؤخرا 600 ألف طن من الوقود من إيران إلى لبنان، ويقدر سعر هذه الشحنة بنحو 350 مليون دولار".



وأضاف الشيخ قاسم إن " لبنان ممنوع من الوقود الذي يمكن أن ينتج الكهرباء لمدة خمس إلى ست ساعات في اليوم لعدة أشهر"، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إيرنا".



وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال في خطاب تلفزيوني، إن "أمريكا طاعون وقد منعت نقل الوقود الايراني الى لبنان، وعلى اللبنانيين ان يعلموا ذلك".



وقال السيد نصر الله "الحكومة اللبنانية أبلغت حزب الله أنه يمكنكم الحصول على الكهرباء من إيران، وسألنا إيران ووافقوا على ذلك، وإيران ساعدتنا في هذه المشكلة دون أي قيود"، مبيناً "كان الوسيط الأمريكي يخبرنا كل يوم أن لدينا غاز وكهرباء".



وشدد السيد نصر الله على أن "لبى لبنان احتياجات الوطن بقوة، ومن أوقف الغاز المصري والكهرباء الأردنية عن لبنان؟ قانون قيصر".

