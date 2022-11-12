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السبت 12 تشرين الثاني 2022 ساعة 21:03

خلاف اماراتي سعودي حول النفط .. ما الأسباب؟

خلاف اماراتي سعودي حول النفط .. ما الأسباب؟
ووفقا للمصادر فإن محمد بن زايد يعتقد بأن التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات سيتطلب تغييرًا نهائيًا في استراتيجية أوبك + متوسطة المدى، وهو ما ترفضه السعودية حتى الآن.

وبحسب محللين سياسيين أنه في ضوء الإصرار السعودي على قيادة “أوبك+” وتنسيق إجراءات الإنتاج مع روسيا يعتقد الرئيس الإماراتي أنه يتوجب على بلاده الانسحاب من المنظمة.

ولفت المحللون إلى الخلافات الشديدة بين الإمارات و”السعودية” بشأن مستويات إنتاج النفط وانعكاس ذلك على العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما دفع بـ”ابن زايد” لإطلاق تهديداته بمغادرة المنظمة.

وفي السياق كانت قد كشفت صحيفة “ وول ستريت جورنال” بأن الإمارات أوفدت مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في “مهمة سرية” إلى السعودية لمحاولة إقناع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعدم خفض إنتاج النفط الخام.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، إن طحنون بن زايد التقى محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي، وحاول ثنيه عن قرار خفض الإنتاج على اعتبار أن ذلك ليس ضروريا وقد يغضب الولايات المتحدة، ويخاطر بإظهار منتجي النفط كحلفاء لروسيا.

وقالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان “لم يبالِ”.

وبحسب الصحيفة، يعد الانقسام بين النظام في الإمارات و النظام السعودي علامة على عدم الارتياح بين بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذين يخشون أن يؤدي خفض الإنتاج إلى الإضرار بعلاقاتهم بالولايات المتحدة. كما تُظهر رحلة الشيخ طحنون أيضًا الطموح المتزايد للإمارات كمنتج للنفط يمكنه تحدي “السعودية” في السياسة، حتى وإن لم ينجح الأمر دائما، بحسب ما أوردت الصحيفة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه مع تصاعد الانتقادات الغربية لقرار خفض الإنتاج ووجود خلافات داخل أوبك، ضغطت السعودية على الإمارات ودول أخرى لإصدار بيانات تدعم خفض الإنتاج. ليس الخلاف الأول وذكرت الصحيفة أن هذا الخلاف بين السعودية والإمارات ليس الأول من نوعه في سياسات إنتاج النفط بعد اعتماد أبوظبي استراتيجية بيع أكبر قدر ممكن من الخام، قبل أن يجف الطلب العالمي.
رقم : 1024267
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