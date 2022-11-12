الشيخ الديهي: المشاركة في مسرحية الانتخابات البحرينية لم تتجاوز 35 %

واكد الشيخ الديهي في كلمة مباشرة حصول تجاوزات عديدة حيث تم استقدام عناصر الجيش لانتخاب اسماء محددة كما تم استجلاب المجنسين بكثافة الى صناديق الاقتراع للمشاركة وسط تغييب شريحة واسعة من الشعب. مشيرا الى أن جمعية الوفاق توصلت الى انّ نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات لم تتجاوز 35 بالمئة!.



وتابع أن شعب البحرين ليس ساذجًا ولا يمكن ان تنطلي عليه الاعيب السلطة.



كما أشار الى تسجيل جمعية الوفاق مجموعة من الخروقات خلال العملية الإنتخابية و قال: لوحظ لاول مرة عدم الاعلان عن عدد الناخبين.



وأغلقت صناديق الاقتراع في البحرين للانتخابات التشريعية التي انطلقت صباح اليوم في أربعة وخمسين مركز اقتراع وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم النظام الحاكم بالقمع السياسي.