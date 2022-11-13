قاليباف: صنع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية خيب آمال الأعداء

وقال قاليباف خلال جلسة للبرلمان: إن تحقيق أبناء إيران في القدرة المحلية على بناء صواريخ باليستية فوق صوتية سيخيب آمال أعداء هذه الأرض والمياه.

وأضاف "تعد القدرة على المناورة غير المسبوقة، وتحطيم الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر جميع أنظمة الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها من بين السمات البارزة للإنجازات الجديدة لعلماء بلادنا الشباب".

وتابع "اليوم للشهيد القائد الراحل حسن طهراني مقدم والعديد من الرواد في المجال الجوي للحرس الثوري الإيراني، كل أفكارهم وإشاراتهم وأفعالهم هي لصنع إيران قوية أشكرهم جميعًا على تحقيق هذا الشرف".

وحسن طهراني مقدم المؤسس الرئيسي لصناعة الصواريخ الإيرانية ومؤسس وحدات المدفعية لصورايخ الحرس الثوري الإيراني خلال ثماني سنوات في الحرب العراقية الإيرانية. ومسئول منظمة الاكتفاء الذاتي والبحوث الصناعية للحرس الثوري الإيراني.

