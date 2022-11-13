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الأحد 13 تشرين الثاني 2022 ساعة 11:19

إيران: لقاء ماكرون مع امرأة مناؤئة ترويجاً للإرهاب

إيران: لقاء ماكرون مع امرأة مناؤئة ترويجاً للإرهاب
وقال كنعاني اليوم الأحد ان فقدان رئيس دولة تدعي الحرية، لمنزلته، ولقائه مع شخصية منبوذة وألعوبة، سعت خلال الشهور الاخيرة الى بث الكراهية والعنف والارهاب بشكل واضح في ايران وكذلك ضد البعثات والدبلوماسيين الايرانيين في الخارج ، يدعو الى الدهشة.

واشار كنعاني الى ما نقل عن ماكرون عن دعمه لما يسمونه بالثورة المزعومة التي تقودها مثل هذه الشخصيات، مدعاة للاسف والخجل ، معربا عن الاحتجاج الشديد بهذا الشأن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان مثل هذه الخطوات المناوئة لايران ستطبع دون شك في ذاكرة الشعب الايراني العظيم الذي هو على معرفة جيدة بالسياسات الانتقائية والمناوئة لحقوق الانسان لبعض القادة الاوروبيين.

كما دان 
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الموقف الأخير للمستشار الألماني تجاه إيران تدخلي واستفزازي وغير دبلوماسي، مضيفاً "نسى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان سجلهم المظلم ضد الشعب الإيراني  خلال دعمهم الأعمى واللاإنساني لنظام صدام، إلى جانب العقوبات القاسية التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وكذلك الصمت تجاه الأعمال الإرهابية لـ داعش، وآخرها الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ، وجعلوا حقوق الإنسان أداة للألعاب السياسية".

وأشار كنعاني مطالب إيران المتعلقة بحقوق الإنسان من السلطات الألمانية قائمة طويلة، لافتاً إلى أن "الاحترام والمنفعة المتبادلة هما السبيل الوحيد للتعاون المستدام".
 
رقم : 1024353
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