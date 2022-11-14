الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 09:45

البحرين..أدلة واضحة تفضح تزوير نسبة المشاركة المعلنة

البحرين..أدلة واضحة تفضح تزوير نسبة المشاركة المعلنة
ما قالته المعارضة البحرينية اكدته تطورات مابعد العملية الانتخابية الصورية التي جرت السبت في البحرين؛ فبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، والتي جاءت بالإعادة في اربعة وثلاثين دائرة من أصل اربعين، يتضح بأن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جداً، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ثمانين بالمئة من الدوائر الانتخابية لو انها كانت نسباً صحيحة غير مزورة.

وهنا السؤال المطروح اين نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة التي خرجت بها سلطات المنامة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟

في معرض تشخيصها للوضع القائم، تؤكد المعارضةُ أنّ المشاركةَ في الانتخابات سجَّلت نسبةَ عزوف كبيرة؛ وقد اسهب في شرح هوامشها نائبُ أمينِ عام جمعيةِ الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ حسين الديهي حيث اكد إنّ نسبةَ المشاركةِ لم تتجاوز خمسةً وثلاثين بالمئة فقط، في انتخابات شهدت تجاوزاتٍ عديدة حيثُ تمَ استقدامُ عناصرِ الجيشِ لانتخابِ اسماءٍ محدّدة كما تمَ استجلابُ المجنَّسين بكثافة الى صناديقِ الاقتراعِ للمشاركة وسْطَ تغييبِ شريحةٍ واسعةٍ من الشعب.

وقال الشيخ حسين الديهي:"لوحظ لأول مرة أن عدد الناخبين في الدوائر لم يعلن ولم يسلم حتی للمرشحين، أي أن المراقب والمرشح لايعرفون عدد الناخبين مما يکشف عن تعويم الکتلة الناخبة".

وبحسب النتائج المعلنة، لم يدخل البرلمان البحريني في الجولة الاولي من الانتخابات سوي ثلاثة عشر نائباً بحسب وكالة البحرين الرسمية. يستنتج هنا بحسب متابعين أن نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة المعلنة رسميا للمشاركة في الانتخابات غير صحيحة ومبالغ جداً فيها، والنسبة الحقيقية هي أقرب الى النسبة التي أعلنتها المعارضة المُقاطعة لهذه الانتخابات. مع العلم أن جمهور المعارضة يمثل اغلبية سكانية في البحرين حسب الاحصائيات الدولية الموثوقة رغم لجوء السلطات الى اسقاط الجنسية البحرينية عن مواطنين ومنحها الى اخرين من دول اسيوية.

وبحسب الموسوعة البريطانية الشهيرة "بريتانيكا دوت كوم" فإن المسلمين الشيعة في البحرين هم أغلبية السكان، فإذا كان قادة المعارضة قد دعوا الى مقاطعة الانتخابات فمن اتت نسبة مشاركة الثلاثة والسبعين بالمئة؟
رقم : 1024491
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يقصف مقار مجموعات إرهابية في شمال العراق
الحرس الثوري يقصف مقار مجموعات إرهابية في شمال العراق
دعوات للكشف عن مصير المعتقل بالسجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم!
دعوات للكشف عن مصير المعتقل بالسجون السعودية محمد القحطاني.. وابن سلمان أصم!
14 تشرين الثاني 2022
الصواريخ الإيرانية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت
الصواريخ الإيرانية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت
14 تشرين الثاني 2022
معارض بحريني: الحكومة تصر على الانتخابات لتلميع وجهها وتمرير التطبيع مع العدو الإسرائيلي
معارض بحريني: الحكومة تصر على الانتخابات لتلميع وجهها وتمرير التطبيع مع العدو الإسرائيلي
14 تشرين الثاني 2022
تطور رئيسي في خطوط السكك الحديدية بين إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى
تطور رئيسي في خطوط السكك الحديدية بين إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى
14 تشرين الثاني 2022
بريطانيا تقترب من حافة الركود ومستقبل اقتصادي قاتم
بريطانيا تقترب من حافة الركود ومستقبل اقتصادي قاتم
14 تشرين الثاني 2022
إجراء انتخابات نيابية في البحرين في ظل القمع السياسي
إجراء انتخابات نيابية في البحرين في ظل القمع السياسي
12 تشرين الثاني 2022
عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران
عضوان في إيران إنترناشيونال يطالبان بالعودة إلى طهران
12 تشرين الثاني 2022
حدة الخلاف تتصاعد بين بي بي سي الفارسية وايران انترناشيونال
حدة الخلاف تتصاعد بين بي بي سي الفارسية وايران انترناشيونال
12 تشرين الثاني 2022
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
تصعيد أمريكي بريطاني جديد في اليمن.. ما هي الأهدافٌ ؟
12 تشرين الثاني 2022
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
12 تشرين الثاني 2022
ما مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" بعد عودة نتنياهو الي الحكم؟
ما مستقبل العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" بعد عودة نتنياهو الي الحكم؟
12 تشرين الثاني 2022
نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.. الأسباب والسياقات
نجاح اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية.. الأسباب والسياقات
12 تشرين الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معارض بحريني: الحكومة تصر على الانتخابات لتلميع وجهها وتمرير التطبيع مع العدو الإسرائيلي
التدخلات السعودية في لبنان... رواية لا تنتهي فصولها
سر البلبلة التي تحدثها السفارة السعودية في لبنان
قناة بن غوريون وليدة التحالفات السعودية الصهيوينة الخفية...مخاطرها و أضرارها!