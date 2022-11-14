استشهاد تعبوي أصيب في أعمال الشغب الأخيرة في مشهد

وقد استشهد حسين براتي وهو من افراد التعبئة لناحية "مالك الاشتر" في المستشفى بمدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران فجر اليوم الاثنين بعد شهر من معاناته من إصابات ناجمة عن إطلاق الرصاص عليه من قبل مثيري الشغب.



يذكر انه قبل شهر اشتبه اثنان من قوات حفظ الأمن التابعة للتعبئة في سيارة "برايد" تحمل لوحة أرقام غير محلية وخلال عملية تفتيش السيارة أطلق أحد ركاب السيارة النار فجأة على التعبويين ولاذ بالفرار حيث اصيب حسين براتي بالرصاص نقل على اثرها الى المستشفى.



يذكر ان العديد من قوات التعبئة والامن الداخلي استشهدوا على ايدي مثيري الشغب لغاية الان.