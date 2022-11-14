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الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:36

طهران: لا يوجد أي إيراني بين ضحايا تفجير اسطنبول

طهران: لا يوجد أي إيراني بين ضحايا تفجير اسطنبول
وافاد قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية، انه بناءً على المعلومات الواردة من سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في انقرة ، فإن المسؤولين المعنيين في القسم القنصلي بوزارة الخارجية التركية قد اعلنوا أنه لا يوجد اي مواطن ايراني بين ضحايا حادث التفجير الارهابي في اسطنبول.

وخلّفت العملية الإرهابية في مدينة اسطنبول التركية ، مساء الأحد ، 6 قتلى و 81 جريحًا ، وحالة اثنين من الجرحى حرجة. وبحسب فؤاد أوقطاي ، نائب الرئيس التركي ، فإن هذا الحادث الإرهابي نفذته انتحارية.

ونسبت بعض وسائل الإعلام التركية هذا الانفجار إلى عناصر من حزب العمال الكردستاني (ب ك ك). الا ان اي جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم لغاية الان.
مصدر : وكالات
رقم : 1024519
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