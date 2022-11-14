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الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 12:51

وزير الدفاع الروسي يصل إلى اسطنبول

وزير الدفاع الروسي يصل إلى اسطنبول
وفي وقت سابق اليوم قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن أنطونيو غوتيريش وصل إلى اسطنبول، حيث سيشارك اليوم الجمعة في إبرام اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، وكذلك الأسمدة من روسيا.

ومن المقرر أن تشارك في توقيع الاتفاق روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بشكل آمن.

وكانت قد جرت في اسطنبول مفاوضات بين الوفود العسكرية لتركيا وروسيا وأوكرانيا ووفد من الأمم المتحدة بشأن تسوية قضية نقل الحبوب .

وكشفت مصادر مطلعة على سير المفاوضات في اسطنبول أن الاتفاق الخاص بممر الحبوب، سيسمح بإيصال ما لا يقل عن 25 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن المصدر ذاته أنه "في المرحلة الأولى، يُفترض أنه بفضل الاتفاقية التي سيجري توقيعها اليوم في اسطنبول، سيتم إلغاء حظر السفن التي تنقل المواد الغذائية التي جرى حظرها في الموانئ الأوكرانية".
مصدر : وكالات
رقم : 1024527
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