الحرس الثوري: على مسؤولي اقليم شمال العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

وجاء في بيان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية عن تنفيذ الضربات الصاروخية وهجوم الطائرات المسيرة للقوة البرية التابعة لحرس الثورة، على مقرات ومراكز الإرهابيين الانفصاليين المناهضين لإيران في اقليم شمال العراق: اثر استمرار تقاعس وحالات الإهمال الواضح والمتعمد أحياناً من قبل مسؤولي اقليم شمال العراق في التعامل مع أنشطة الزمر الإرهابية الانفصالية المناهضة للثورة وإيران، والتي تعشعش في أراضي الاقليم منذ سنوات وتتآمر وتعتدي على الشعب الايراني، وعلى الرغم من عمليات الشهر الماضي، يتحرك الإرهابيون ويتصرفون لايجاد حالة من زعزعة الأمن في إيران الإسلامية، لذلك وبحسب الظروف والاشراف الاستخباراتي والتخطيط العملياتي، فقد تم استهداف مقار ومراكز وممرات نقل أسلحة وذخائر الإرهابيين إلى إيران ، منذ صباح اليوم (الاثنين)، بضربات صاروخية وطائرات مسيرة من قبل الحرس الثوري.