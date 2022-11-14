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الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 14:47

حركة أمل: لا خلاص للبنان الا بالحوار

حركة أمل: لا خلاص للبنان الا بالحوار
واعتبر حمدان في كلمة له في حفل تابين في بلدة قعقعية الصنوبر الجنوبية، ان الحوار هو الجامع الاوحد لتقصير امد الازمة ودعوة الرئيس نبيه بري الحوارية للكتل البرلمانية تصب في خانة تجنب البلد المزيد من الانتكاسات لان الجميع يعلم اننا لا نمتلك ترف الوقت لتفادي مخرجات الازمة لو استمرت.

اضاف حمدان: ان المرحلة التي نعيشها في لبنان هي بالغة الصعوبة وسط اهمال عربي وتآمر دولي وكأن هناك من يتطلع الى ارهاق لبنان بالحصار حينا والاستقواء ببعض الداخل بالتصويب على المقاومة التي حررت، وهم يتسامحون مع اعتداءات العدو الصهيوني فلا يعنيهم ما يحصل في فلسطين من قتل الاطفال وهدم البيوت واقتحام المخيمات فيما يختلقون الاكاذيب للنيل من الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا والمقاومة في لبنان.

وقال ان حتى ان البعض ذهب ليقول انه يفضل الفراغ مع تداعياته ويرفض ان يحكم لبنان رئيس يعترف بانجازات المقاومة وضرورتها تحت عنوان السيادة يريدون الغاء القاعدة الماسية الجيش والشعب والمقاومة وكأن البديل عند البعض إشاعة اجواء الفتنة وصولا الى التفسخ والتحلل ولا يمكنهم الوصول الى ذلك الا في ظل الاشتباك السياسي الذي سيحرّض على توترات لا يتمناها احد.

وختم: ان لغة الحوار ليست مستجدة على حركه امل ودعوة الرئيس بري ليست طارئة في مسيرة حركة امل بل انها لغة الامام السيد موسى الصدر الذي كان دائما يترنم بالوحدة الوطنية والعيش المشترك كداعية حوار ولقاء على قاعدة ان الاديان جاءت لخدمة الانسان دون تصنيف الا بالكفاءة والوطنية الصادقة.
رقم : 1024537
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