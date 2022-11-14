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الاثنين 14 تشرين الثاني 2022 ساعة 15:18

المفتي شريفة: وضوح الكلام والشفافية هما الأقوى على حل الازمات

المفتي شريفة: وضوح الكلام والشفافية هما الأقوى على حل الازمات
ورأى ان "الألوان الرمادية المرطبة بدموع المزايدات هي أكبر المعوقات، بل هي ابرز دعائم الفراغ وان كانت مغلفة بثوب الوعظ، واعطاء الدروس بالوطنية وحب البلد تبدأ بالمتكلمين انفسهم قبل الغير باعتبارهم اولى بالتطبيق".

ورأى ان "كلمة توافق ليست انشودة أسبوعية، بل هي واقع يعلمه الجميع حيث أن اكبر الكتل ضعيفة بتقوقعها وان كانت أكثر عددا، والكتل الاقل عددا قوية بتفاهمها مع الآخرين، علما ان اكبر الكتل لا تتجاوز الـ 17%، وقوة الرئيس تكون بعدد الاصوات التي يحصل عليها وبعدها القوة قوة الدستور وقوة القانون".

واكد ان "المصلحة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار، والاستعانة بالخارج والسيادة نقيضان، لذلك لا بد من التواضع وملاقاة الرئيس نبيه بري في دعوته الحوارية باعتبارها نافذة ضوء في وطن لفه الظلام، ولا يكون ذلك إلا بتغليب مصلحة البلد على كل الرغبات الخاصة واثبات صدق النوايا امر ضروري، ولسان التاريخ ادرى من ينصف ومن يلعن".

وختم: "القاصي والداني يتحدث عن واقعنا المرير وهذا ليس بسر، ما الذي يمنع ازالة الحواجز النفسية؟ فرحمة بالبلد ورحمة بالشعب تعالوا الى كلمة سواء مقدمة لانقاذ البلاد والعباد، سيما ونحن نرى هذا الحصار الخانق والاستهداف الحاقد لبلدنا، فلنثبت أننا جديرون بهذا الوطن ولا نكون يداً مساعِدة للمتآمر للنيل من وطننا وتدمير بناه وأحلام بنيه".
رقم : 1024544
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